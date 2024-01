Tatort: Gronau, Vereinsstraße; Tatzeit: Nacht zum 31.12.2023; In einen Lagercontainer eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zu Silvester in Gronau.

Gronau (ots) - Der Tatort liegt auf dem Grundstück eines Verbrauchermarktes an der Vereinsstraße. Ob die Täter etwas aus dem aufgeschnittenen Behältnis entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)



