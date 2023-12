Unfallort: Gronau, Amtsvennweg/Alstätter Straße; Unfallzeit: 16.12.2023, 14.45 Uhr; Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Amtsvennweg/Alstätter Straße verletzten sich am Samstagnachmittag drei Personen.

Gronau (ots) - Ein 58-jähriger Autofahrer aus Haaksbergen (NL) hatte die Alstätter Straße in Richtung Niederlanden befahren und gegen 14.45 Uhr den Amtsvennweg (B 70) überquert. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 40-jährigen Autofahrerin aus Enschede (NL), die auf der B 70 in Richtung Gronau unterwegs war. Die Autofahrerin und ihr 16-jähriger Beifahrer (Enschede) sowie eine 55-jährige Beifahrerin (Haaksbergen) aus dem Wagen des 58-Jährigen verletzten sich bei dem Zusammenstoß. Rettungskräfte brachten sie mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Gronau und Enschede. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Gronau kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. (mh)



