Tatort: Gronau, Eichenhofstraße; Tatzeit: zwischen 26.12.2023, 12.00 Uhr, und 27.12.2023, 09.30 Uhr; Die Scheibe eines VW Bully gebrochen ist durch einen Einbruchsversuch in der Nacht zum Mittwoch in Gronau.

Gronau (ots) - Der VW Transporter stand auf einem Grundstück an der Eichenhofstraße, als die Täter ihn beschädigten. In das Fahrzeuginnere gelangten die Einbrecher nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)



