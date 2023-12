Tatort: Gronau-Epe, Laurenzstraße; Tatzeit: 30.11.2023, 17.15 Uhr (Feststellzeit); Ihr Unwesen trieben Unbekannte in Gronau-Epe nicht nur an den bereits genannten Orten, sondern auch an der Laurenzstraße.

Gronau-Epe (ots) - Dort meldete ein Zeuge ebenfalls einen augenscheinlich aufgesprengten Zigarettenautomaten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter Bargeld und Zigaretten.



Link zur vorangegangenen Meldung zu diesem Thema: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5662693 (db)



