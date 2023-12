Tatort: Gronau-Epe, Vennstraße; Tatzeit: 28.12.2023, 02.05 Uhr; Einen in gleicher Weise bereits gewaltsam geöffneten Zigarettenautomaten erneut sprengen, wollten zwei Unbekannte in Gronau-Epe, beobachtet von einem Zeugen.

Gronau-Epe (ots) - Dieser berichtete, dass zwei circa 1,80 bis 1,85 Meter große Männer sich vor dem Gerät an der Vennstraße getummelt hätten. Nachdem eine Feuerzeugflamme zu sehen gewesen sei und sich die Täter mit über den Kopf gezogenen Kapuzen kurz entfernt hatten, detonierte ein Sprengsatz, mutmaßlich ein sogenannter "Polenböller". Ob die schwarz gekleideten Diebe vor ihrer Flucht Beute in ihre mitgebrachte durchsichtige Tüte verstaut haben, konnte der Hinweisgeber nicht erkennen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell