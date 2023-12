Tatort: Gronau, zwischen Lennéstraße und Udo-Lindenberg-Platz (Wasserspiele); Tatzeit: 19.11.2023, 01.30 Uhr; Zu einem versuchten Raub kam es nach Angaben eines Jugendlichen in der Nacht zum 19.11.2023 in Gronau.

Gronau (ots) - An den Wasserspielen zwischen dem Udo-Lindenberg-Platz und der Lennéstraße haben demnach drei Personen den Geschädigten festgehalten und zu Boden gestoßen. Nachdem sie die Kleidung durchsucht hatten, verletzten die Täter das Opfer, um dann in Richtung der evangelischen Kirche zu flüchten.

Beschreibung der Täter: circa 17 bis 20 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlanke Figur, sprachen akzentfrei Deutsch.

Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (db)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell