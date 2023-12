Unfallort: Gronau, Alter Postweg; Unfallzeit: 07.12.2023, 19.05 Uhr; Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Donnerstag ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Gronau.

Gronau (ots) - Die Neunjährige hatte gegen 19.05 Uhr den Fußgängerüberweg an der Straße Alter Postweg zu Fuß überqueren wollen. Zuvor hatte sie die Freiherr-von-Vincke-Straße mit ihrem Fahrrad befahren. Auf dem "Zebrastreifen" erfasste ein weißer Wagen, mutmaßlich ein VW Polo, das Mädchen. Dieses stürzte in Folge dessen. Der Fahrer sei aus seinem Auto gestiegen, habe sich sein Fahrzeug angesehen, ihr auf die Beine geholfen und in Richtung Vereinsstraße davongefahren, gab die Gestürzte an, die nach dem Geschehen nach Hause gegangen war. Der Rettungsdienst brachte das Mädchen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)



