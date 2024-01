Tatort: Gronau, Schürblick; Tatzeit: 02.01.24, ca. 15.50 Uhr; Eine ungewöhnliche Straftat ereignete sich am Dienstagnachmittag in Gronau auf dem Gelände einer Werkstätte an der Straße Schürblick.

Gronau (ots) - Die Fahrerin eines Kleinbusses war gerade damit beschäftigt, die Rollstuhlrampe einzufahren, als ein Mann in den weißen Ford Transit stieg und losfuhr.



Im Fahrzeug saßen zwei in der Werkstatt beschäftigte Männer im Alter von 38 und 63 Jahren, die zu ihrer Wohnanschrift gebracht werden sollten.



Seitens der Werkstätte bestand telefonischer Kontakt zu dem 63-Jährigen. Dieser gab an, dass der Täter mit ihm und dem 38-Jährigen in die Niederlande gefahren sei. Im weiteren Verlauf gab er an, dass der Täter in einem Kreisverkehr gegen eine Laterne gefahren sei und vor Ort festgehalten werde.



Polizeiliche Ermittlungen bestätigten dies. Der Täter, ein 26 Jahre alter Mann aus Hengelo/NL, war im Bereich Losser/NL in einem Kreisverkehr gegen eine Laterne gefahren und durch Passanten bis zum Eintreffen der niederländischen Polizei festgehalten worden. Die niederländische Polizei nahm den Mann fest.



Durch die Kreispolizeibehörde Borken wurde ein Strafverfahren wegen Freiheitsberaubung und Fahrzeugdiebstahl eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an, das Motiv des Täters ist nicht bekannt.



Die beiden unfreiwilligen Mitfahrer des Täters wurden durch das Transportunternehmen abgeholt. Beide sind nach dem bisherigen Ermittlungsstand unverletzt. (fr)



