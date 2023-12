Unfallort: Gronau, Königstraße; Unfallzeit: 29.12.2023, zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr; Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes hat ein Unbekannter am Freitag in Gronau einen Wagen angefahren.

Gronau (ots) - Der dabei beschädigte, rot lackierte Renault hatte zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr auf der Fläche an der Königstraße gestanden. Beim Einparken hatte sich daneben ein schwarzer Kleinwagen befunden - ob dieser im Zusammenhang mit dem Unfall steht, ist noch unklar. Hinweise erbittet das zuständige Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell