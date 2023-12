Tatort: Gronau, Losserstraße; Tatzeit: 21.12.2023, 15.05 Uhr; Als Polizisten am Donnerstagnachmittag auf der Losserstraße in Gronau einen Kleinkraftradfahrer anhalten wollten, flüchtete dieser in die Niederlande.

Gronau (ots) - Dabei missachtete er optische wie auch akustische Signale der Einsatzkräfte. Die Beamten folgten dem Flüchtigen über die Staatsgrenze. Niederländische Politieagenten wurden informiert. Vor deren Eintreffen drehte der zunächst Unbekannte und fuhr zurück in Richtung Gronau, um kurz vor dem Erreichen der Bundesrepublik auf ein Feld zu fahren. Die weitere Flucht misslang aufgrund des regendurchweichten Untergrundes. Der 35 Jahre alte Niederländer gab mehrere Gründe für sein Verhalten an: Er hatte kurz vor der Fahrt berauschende Mittel konsumiert und auch eine geringe Menge dabeigehabt. Obendrein wisse er, was nun auf ihn zukomme, da er bereits in einem gleichgelagerten Fall die Konsequenzen zu tragen habe. Führerscheinrechtliche Prüfungen stehen zudem noch in beiden Staaten aus. Nach Rücksprache mit einem Offizier der Justiz (NL) ging es zur Blutentnahme in ein deutsches Krankenhaus. Mit der Einsicht, dass er besser direkt angehalten hätte, trennten sich die Wege der des Enscheders und der Einsatzkräfte. (db)



