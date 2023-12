Tatort: Gronau, Fabrikstraße; Tatzeit: zwischen 26.12.2023, 16.30 Uhr, und 27.12.2023, 01.15 Uhr; Nur noch die Reste eines Schlosses sowie Metallspäne lagen am Abstellort eines Elektrokleinstfahrzeugs in Gronau.

Gronau (ots) - Der elektrisch angetriebene Roller stand zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 01.15 Uhr, an der Bürgerhalle, als die Täter mutmaßlich mit einem Winkelschleifer der Sicherung zu Leibe rückten und es stahlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)



