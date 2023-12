Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße / Nordstraße; Unfallzeit: 07.12.2023, 17.00 Uhr; Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein ist ein Unbekannter nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Gronau geflüchtet.

Gronau (ots) - Dieser hatte zuvor einen wartenden Wagen überholt, der gerade einem entgegenkommenden Autofahrer ermöglicht hatte, nach links abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug eines Heekers und dem dann Flüchtigen. Dieser saß in einem größeren Kombi, mutmaßlich mit niederländischen Kennzeichen. Der 31-Jährige hatte gegen 17.00 Uhr die Nordstraße in Richtung Gildehauser Straße befahren um auf diese in Richtung Innenstadt abzubiegen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)



