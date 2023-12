Unfallort: Gronau, Enscheder Straße; Unfallzeit: zwischen 29.12.2023, 18.30 Uhr, und 30.12.2023, 13.00 Uhr; Einen grau lackierten Lkw beschädigt hat ein Unbekannter in Gronau.

Gronau (ots) - Der offensichtlich seitlich gestreifte Laster hatte an der Enscheder Straße gestanden, wo es zwischen Freitagabend und Samstagmittag zu dem Unfall kam. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)



