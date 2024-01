Unfallort: Gronau, Alstätter Straße; Unfallzeit: 01.01.2024, 05.15 Uhr; Ein alkoholisierter Autofahrer hat in der Neujahrsnacht in Gronau einen Unfall verursacht und dabei leichte Verletzungen erlitten.

Gronau (ots) - Der 49-Jährige war gegen 05.15 Uhr aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Alstätter Straße abgekommen. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,1 Promille hin. Eine ärztliche Behandlung lehnte der Mann ab; während der Aufnahme des Sachverhalts beleidigte der in Gronau lebende Mann die eingesetzten Beamten. Diese stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe (to)



