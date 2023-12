Tatort: Gronau, Beckerhookstraße; Tatzeit: 14.12.2023, 02.20 Uhr; Bargeld sowie Zigarettenschachteln gestohlen haben zwei Unbekannte am Donnerstag in Gronau.

Gronau (ots) - Gegen 02.20 Uhr riss ein lauter Knall mehrere Anwohner an der Beckerhookstraße aus dem Schlaf. Als sie aus den Fenstern blickten, sahen sie dunkel gekleidete Personen, die gerade ihre Beute in schwarze Taschen verstauten. Das Duo flüchtete zu Fuß in Richtung Mackensenstraße. Die Kripo erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (db)



