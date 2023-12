Unfallort: Gronau, B70/K25; Unfallzeit: 04.12.2023, 19.30 Uhr; Schwere Verletzungen erlitten hat eine 72 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Gronau.

Gronau (ots) - Die Apeldoornerin war gegen 19.30 Uhr auf der Kreisstraße 25 (Alstätter Straße) aus Richtung Gronau kommend in Richtung der Bundesstraße 70 unterwegs, als sie den Weg einer 74-Jährigen kreuzte. Die Gronauerin hatte mit ihrem Wagen die Bundesstraße aus Richtung Ahaus-Alstätte kommend in Richtung Gronau befahren. Auf der Kreuzung kollidierten die Fahrzeuge, in dessen Folge die Niederländerin eingeklemmt wurde. Bevor die Frau in das Medisch Spectrum Twente nach Enschede zur stationären Behandlung transportiert werden konnte, musste die Feuerwehr sie befreien. Den Beifahrer der Gronauerin, ein 82-jähriger Gronauer, brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Eine Sperrung der Bundesstraße 70 war für die Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme erforderlich. Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 30.000 Euro geschätzt. (db)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell