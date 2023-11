Tatort: Groß Reken, Von-Ketteler-Straße Mehrere Zeugen haben sich bei der Kripo gemeldet und über ausgelegte Giftköder auf der Von-Ketteler-Straße berichtet.

Groß Reken (ots) - Der Hund einer Zeugin musste bereits in einer Tierklinik behandelt werden, nachdem er vor einigen Tagen einen solchen Köder gefressen hatte.



Vermutlich werden die Köder immer in den Abendstunden ausgelegt. Um Vorsicht und Hinweise wird gebeten, insbesondere weil sich in der Nähe ein Kindergarten befindet. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)



