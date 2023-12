Unfallort: Heek, Bundesstraße 70 / Anschlussstelle BAB 31; Unfallzeit: 23.12.2023, 07.40 Uhr; Mit einer Leitplanke kollidiert ist am Samstagmorgen ein Autofahrer in Heek.

Heek (ots) - Der Gronauer war gegen 07.40 Uhr auf der Bundesstraße 70 aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Heek in Höhe der Anschlussstelle der BAB 31 (Fahrtrichtung Emden) unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben ein weißer Opel Corsa auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um eine Kollision zu verhindern, sei er nach rechts ausgewichen. Ohne ihren Pflichten nachgekommen zu sein, sei die Fahrerin des Fahrzeugs, mit mutmaßlich ukrainischen Kennzeichen, weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)



