Unfallort: Heek, Bahnhofstraße; Unfallzeit: 19.12.2023, 16.15 Uhr; Einen Radfahrer sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall in Heek.

Heek (ots) - Der Unbekannte war am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf dem kombinierten Geh-/Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Schöppingen unterwegs, als eine Schnur seinen Weg versperrte. Die Ursache des Hindernisses: Die Leine eines Hundes hatte sich an einem Baum verheddert. Als die Halterin dem Tier zu Hilfe eilen wollte, kam es zu dem Geschehen: Das Band wickelte sich um ein Pedal, in dessen Folge die Fahrt unterbrochen wurde. Nachdem sich der circa 45 bis 50 Jahre alte und 1,75 Meter große Radfahrer der "Fessel" entledigt hatte, setzte er seine Fahrt zeternd fort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Der mit einem schwarzen Pedelec Fahrende trug dunkle Arbeitskleidung. Das Tier wie auch dessen Halterin verletzten sich leicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell