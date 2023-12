Tatort: Heek, Blumenstraße; Tatzeit: 06.12.2023, zwischen 13.30 Uhr und 18.00 Uhr; Offensichtlich kannten sich die Täter in Sachen Schmuck aus.

Heek (ots) - Nachdem sie in ein Wohnhaus in Heek eingebrochen waren, sortierten sie Modeschmuck aus und nahmen nur wertvolle Stücke mit. Um in das Gebäude an der Blumenstraße zu gelangen, hatten die Unbekannten ein Fenster aufgebrochen. Im Inneren des Einfamilienhauses durchwühlten sie sämtliche Räume. Zu dem Geschehen kam es am Mittwoch zwischen 13.30 Uhr und 18.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)



