Tatort: Heek, Leuskesweg; Brandzeit: 02.12.23, ca. 23.30 Uhr; Am Samstag hörte ein Zeuge einen lauten Knall und wurde dadurch auf einen Brand im Außenbereich eines Fahrzeugschuppens am Leuskesweg aufmerksam.

Heek (ots) - Der Zeuge informierte den Geschädigten, der die Feuerwehr alarmierte, das Feuer aber selbst löschen konnte. Ein unbekannter Täter hatte an der Außenwand des Schuppens gelagerte PVC-Rohre in Brand gesetzt. Eine explodierende Spraydose hatte dann den Zeugen rechtzeitig aufmerksam gemacht.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 unter (02861) 9000. (fr)



