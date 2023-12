Unfallort: Heiden, Landesstraße 600 / Anschlussstelle BAB 31 (Fahrtrichtung Oberhausen); Unfallzeit: 22.12.2023, 15.00 Uhr; Drei Leichtverletzte sowie mehrere Tausend Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag in Heiden.

Heiden (ots) - Gegen 15.00 Uhr beabsichtigte ein 48 Jahre alter Essener mit seinem Wagen von der Landesstraße 600 aus Richtung Reken kommend nach links auf die BAB 31 in Richtung Oberhausen aufzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Wagen einer 43-jährigen Rekenerin. Diese sowie eine 17-Jährige und ein 15-Jähriger im Wagen des Esseners verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte die Rekenerin in ein Krankenhaus. (db)



