Unfallort: Isselburg-Anholt, Niederstraße; Unfallzeit: zwischen 16.12.2023, 21.00 Uhr, und 17.12.2023, 01.30 Uhr; In der Nacht zum Sonntag beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen weißen Renault Twingo.

Isselburg-Anholt (ots) - Dabei richtete er einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an. Der geparkte Wagen hatte zwischen 21.00 und 01.30 Uhr auf einer Parkfläche an der Niederstraße gestanden. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein durchnässter Zettel mit einer Notiz, der auf der Motorhaube hinterlassen wurde, reicht da nicht aus. Ob die Rufnummer tatsächlich vom Verursacher stammt, stand bei Anzeigenaufnahme nicht fest, es konnte niemand erreicht werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.



Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0) zu melden. (mh)



