Tatort: Isselburg-Heelden, Springerlei; Tatzeit: 16.12.2023, zwischen 18.15 und 21.45 Uhr; Am Samstagabend drangen Unbekannte gewaltsam in ein Haus auf der Straße "Springerlei" in Heelden ein.

Isselburg-Heelden (ots) - Die Täter hatten zwischen 18.15 und 21.45 Uhr eine zum rückwärtigen Garten gelegene Tür aufgehebelt und das Haus betreten. Sie durchwühlten Räume im Obergeschoss als auch im Erdgeschoss. Bei Anzeigenerstattung lagen noch keine Angaben zum Diebesgut vor.



Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell