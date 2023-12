Spät, aber dennoch rechtzeitig bemerkt hat eine Isselburgerin, dass sie einer Betrugsmasche aufgesessen war.

Isselburg (ots) - Ein Bankmitarbeiter konnte eine bereits getätigte Überweisung rückgängig machen. Zuvor hatte die Frau am Donnerstagnachmittag eine SMS erhalten. Der angebliche Absender: ihre Hausbank. Der Aufforderung der Betrüger kam sie nach und übermittelte Online-Banking-Zugangsdaten.



In diesem Fall kam es zu keinem Vermögensschaden, das ist nicht immer so. Präventionshinweise zu dieser und vieler anderer Betrugsmaschen sind auf folgenden Internetseiten zu finden:



https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/



https://lka.polizei.nrw/kriminalpraevention-9 (db)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell