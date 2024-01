Tatort: Isselburg, Minervastraße; Tatzeit: 01.01.2024, ca. 20.40 Uhr; Am Neujahrsabend beschädigten noch unbekannte Täter gegen 20.40 Uhr mit einem Sprengkörper einen Zigarettenautomaten.

Isselburg (ots) - Der Tatort befindet sich an der Minervastraße. Der Automat wurden komplett aus der Wandhalterung gesprengt aber nicht geöffnet, so dass der oder die Täter keine Beute machten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)



