Tatort: Klein Reken, Buttstegge; Tatzeit: 21.12.2023, zwischen 13.30 Uhr und 19.30 Uhr; Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus ist es am Donnerstag in Klein Reken gekommen.

Reken (ots) - Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter durch ein Fenster in das Gebäude an der Straße Buttstegge. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Angaben zur möglichen Beute lagen zunächst nicht vor. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 13.30 Uhr und 19.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)



