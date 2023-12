Die gute Nachricht vorweg: Hereingefallen auf die Geschichten von Betrügern sind zwei Gronauer in den vergangenen Tagen nicht.

Kreis Borken / Gronau (ots) - In einem Fall schilderte der Anrufer, ein angeblicher Polizist, dass in der Nachbarschaft des Gronauers eingebrochen worden sei. Bevor die Betrüger jedoch ihre hanebüchene Geschichte weiter vortragen konnten, legte der Angerufene auf.



Einem anderen Gronauer wurde suggeriert, dass er viel Geld gewonnen habe. Um jedoch die Summe auszahlen zu können, müsse der glückliche Gewinner zunächst einen hohen dreistelligen Betrag am nächsten Tag einem Boten übergeben, wies eine weibliche Stimme ihn an. Auch in diesem Fall hatten die Unbekannten keinen Erfolg.



Leider gilt das nicht immer. Die Polizei rät deshalb an dieser Stelle, umgehend solche Anrufe zu beenden. Weitere Verhaltenshinweise zu den verschiedenen Maschen sind auf den Internetseiten der Kriminalprävention zu lesen: https://www.polizei-beratung.de/ / https://polizei.nrw/kriminalitaet-9 (db)



