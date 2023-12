Bevor sich die Spirale für junge Mehrfachtatverdächtige endgültig abwärts dreht und sie sich zu sogenannten Intensivtätern entwickeln, beugt die nordrhein-westfälische Polizei mit einer wirksamen Landesinitiative vor.

Kreis Borken (ots) - Junge Menschen sollen mit "Kurve kriegen" zu einem besseren Lebensweg jenseits der Kriminalität finden. Dabei geht die Polizei neue Wege: In Kooperation mit pädagogischen Fachkräften vom freien Jugendhilfeträger - Verein sozial-integrativer Projekte e.V. - aus Münster kümmert sich die Kreispolizeibehörde Borken um delinquente Kinder, Jugendliche und deren Familien.



"Junge Menschen sollen den Mehrwert von einem straffreien Leben erkennen", sagt Victoria Bösing, pädagogische Fachkraft der Initiative "Kurve kriegen" in Borken. Hierbei ist den pädagogischen Fachkräften die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit der eigenen Lebensgeschichte wichtig.



Ein Workshop mit den "Rapagogen" von "who.am.i.creative academy" aus Mannheim bot daher Gelegenheit dazu, die eigene Biographie in ganz persönliche Songzeilen zu verpacken. Die Schülerinnen und Schüler beschrieben darin, wie schwer es für sie in der Schule, im Lockdown, mit der Polizei und der Familie war. Träume von Ruhm, schnellen Autos und dem großen Geld trafen auf die Themen, die das eigene Leben direkt betreffen: "Der eigene Traum, der eigene Weg, Ich sag wie es läuft und wie weit es noch geht. Der eigene Traum, der eigene Weg, Ich bin bereit dir bei Seite zu steh'n."



Die Schülerinnen und Schüler erhielten durch den Workshop einen Zugang zu ihrer eigenen Stimme. Diese können sie nicht nur einsetzen, um einen Song aufzunehmen, sondern vielmehr, um sich im Leben zu behaupten, sich selbst eine Stimme zu geben. Ihnen wurde deutlich, dass ihre Stimme wichtig für sie selbst und auch für andere sein kann. Die eigene Stimme laut und respektvoll zu erheben, kann so viel effektiver sein, als delinquentes Verhalten zu zeigen.



In den nächsten Wochen werden die wertvollen Impulse des Workshops von den Sozialpädagogen der Initiative "Kurve kriegen" aufgegriffen und individuell vertieft. (ao)



Foto: "Rapagoge" Marcel Reif sowie Schülerinnen und Schüler bei der Songaufnahme



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell