Brände haben am Silvesterabend und in der Neujahrsnacht an mehreren Stellen im Kreis Borken Einsätze von Feuerwehr und Polizei erfordert.

Kreis Borken (ots) - In Bocholt kam es zu insgesamt fünf derartigen Vorfällen: Gegen 18.00 Uhr zündeten Unbekannte den Inhalt eines Papiercontainers an der Eintrachtstraße an. Eine weitere Brandstiftung in einem Altpapiercontainer ereignete sich gegen 23.15 Uhr an der Viktoriastraße. Um 02.30 Uhr am Neujahrsmorgen brannte auf einem Grundstück an der Alfred-Flender-Straße aus ungeklärter Ursache eine Mülltonne. Zur gleichen Zeit fing im Ortsteil Stenern im Garten eines Wohnhauses am Sigmund-Freud-Platz eine Gasflasche Feuer, als ein 47-Jähriger damit hantierte. Der Bocholter kam verletzt ins Krankenhaus. An der Münsterstraße geriet gegen 04.30 Uhr am Neujahrsmorgen unter einem Carport abgestelltes Material aus ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen griffen unter anderem auf zwei dort stehende Pkw, weitere Gegenstände sowie der Carport selbst und einen Zaun über.



In Ahaus haben Unbekannte im Ortsteil Wessum gegen 00.20 Uhr den Inhalt eines Altkleidercontainers angezündet. Zeugen sprachen eine Gruppe von sieben Jugendlichen an, die sich zu diesem Zeitpunkt an der Brandstelle an der Martinistraße aufhielten. Die Tatverdächtigen flüchteten; Hinweise an die Polizei in Ahaus: Tel. (02561) 9260.



In Gronau brannten gegen 02.00 Uhr ein Papiercontainer und eine Mülltonne, die auf einem Parkplatz an der Gildehauser Straße standen.



In Borken-Weseke kam es am Neujahrsmorgen gegen 07.45 Uhr zu einem Brand einer Werkstatt an der Straße Fresenhorst nahe der Bundesstraße 70. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Ursache des Brandes ist noch ungeklärt. (to)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell