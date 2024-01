Tatort: Legden, Neustadt; Tatzeit: 31.12.2023, zwischen 21.30 Uhr und 23.10 Uhr; In Legden haben Unbekannte am Silvesterabend einen Zigarettenautomaten gesprengt.

Legden (ots) - Zu der Tat kam es zwischen 21.30 Uhr und 23.10 Uhr an der Straße Neustadt. Die Täter entwendeten Zigaretten aus dem vollständig zerstörten Gehäuse. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)



