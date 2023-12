Tatort: Legden, Hauptstraße; Tatzeit: 06.12.2023, 19.40 Uhr; Mittels eines Brandsatzes ein Feuer entfacht haben zwei Unbekannte am Mittwochabend in Legden.

Legden (ots) - Die Täter warfen nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 19.40 Uhr einen mit brennbarer Flüssigkeit gefüllten Gegenstand gegen ein Rolltor aus Kunststoff. Ein Zeuge konnte die Flammen löschen. Er habe zwei circa 1,70 Meter große Personen mit sportlicher Statur im Alter von circa 18 Jahren vor dem Tor stehen sehen, die dann geflüchtet seien. Beide waren dunkel gekleidet, einer trug eine Wollmütze.



Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen? Für Hinweise, die zur Verurteilung der Täter führen, setzt die die Geschäftsleitung der geschädigten Firma eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus.



Die Zuteilung beziehungsweise Verteilung der Belohnung an einen oder mehrere Hinweisgeber erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges und ausschließlich an Privatpersonen, die nicht beruflich zur Verfolgung strafbarer Handlungen verpflichtet sind.



Hinweise nimmt die Kreispolizeibehörde Borken entgegen: Tel. (02861) 9000. (db)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell