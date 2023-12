Tatort: Legden, Neue Mühle; Tatzeit: zwischen 16.12.2023, 12.00 Uhr, und 18.12.2023, 06.45 Uhr; Werkzeug und Elektrogeräte gestohlen haben Unbekannte von einem Betriebsgelände in Legden.

Legden (ots) - Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang zu dem Areal verschafft, das an der Straße Neue Mühle liegt. Dort brachen sie eine Tür zu einem Gebäude auf. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagmittag und Montagmorgen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)



