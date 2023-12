Tatort: Legden, Fliegenmarkt; Tatzeit: 27.12.2023, 02.20 Uhr; Zigarettenschachteln säumten den Weg aus einem Verbrauchermarkt zu dem mutmaßlichen Abstellort des Fluchtfahrzeugs, als Polizeikräfte am frühen Mittwochmorgen am Tatort in Legden eintrafen.

Legden (ots) - Gegen 02.20 Uhr hatten sich Einbrecher gewaltsam durch die Tür eines Bäckereishops Zugang in das Gebäude an der Straße Fliegenmarkt verschafft. Das Einbruchswerkzeug, ein Nageleisen, ließen die Unbekannten zurück - bleibt zu hoffen mit genügend Spurenmaterial. Im Inneren hatten die Täter eine Theke aufgebrochen und Tabakartikel entwendet. Mit einem weißen Wagen, vermutlich ein BMW neuerer Bauart der 3er-Reihe, flüchteten die Diebe in Richtung Westring. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)



