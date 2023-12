Tatort: Raesfeld, Helweg; Tatzeit: 21.12.2023, zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr; Unbekannte sind am Donnerstagnachmittag in ein Wohnhaus in Raesfeld eingedrungen.

Raesfeld (ots) - Sie verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist noch unklar, ob der oder die Täter etwas entwendet haben. Die Tat ereignete sich zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Kripo unter Tel. (02861) 9000. (ao)



