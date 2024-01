Unfallort: Raesfeld-Erle, Dorstener Straße (Bundesstraße 224); Unfallzeit: 31.12.2023, 11.15 Uhr; Gegen einen Baum geprallt ist ein Autofahrer am Silvestertag in Raesfeld-Erle.

Raesfeld (ots) - Der 80-Jährige hatte gegen 11.15 Uhr die Dorstener Straße aus Richtung Schermbeck kommend in Richtung Raesfeld befahren, als der Gelsenkirchener aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Rettungskräfte brachten den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. (to)



