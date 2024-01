Tatort: Raesfeld, Ährenfeld; Tatzeit: zwischen 01.01.2024, 16.00 Uhr, und 02.01.2024, 11.00 Uhr; Gewaltsam in eine Lagerhalle eingedrungen sind Unbekannte in einem Gewerbegebiet in Raesfeld.

Raesfeld (ots) - Die Täter schlugen ein Fenster ein, um in die Halle an der Straße Ährenfeld zu gelangen. Sie entwendeten mehrere Kartons mit Spirituosen im Wert von rund 1.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 16.00 Uhr, und Dienstag, 11.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)



