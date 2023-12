Tatort: Reken, Kirchstraße; In der Nacht zum Sonntag erstattete ein 20 Jahre alter Rekener gegen 01.30 Uhr Anzeige bei der Polizei.

Reken (ots) - Unbekannte hatten demnach seinen 23 Jahre alten grauen Opel Omega, den er am Samstag gegen 18.00 Uhr auf der Kirchstraße abgestellt hatte, gestohlen. Der Geschädigte gibt an, dass er den Fahrzeugschlüssel (Funk-Fernbedienung) vor einigen Tagen verloren habe.



Ein Zeuge hatte bereits am Samstagabend gegen 23.00 Uhr einen verdächtigen und beschädigten Pkw gemeldet. Dieser stand ohne Kennzeichen auf einem Waldweg zwischen Heiden und Bahnhof Reken in der Nähe der L 600. Es handelt sich um den als gestohlen gemeldeten Omega.



Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)



