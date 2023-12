Tatort: Reken - Maria Veen, Zum Stellwerk; Tatzeit: 20.12.2023, zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr; Erneut sind Unbekannte in Maria Veen an der Straße "Zum Stellwerk" in ein Wohnhaus eingebrochen.

Reken - Maria Veen (ots) - Auch die Vorgehensweise ist die gleiche: Die Täter verschafften sich Zugang durch Aufhebeln der Terrassentür. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen kleinere Technikgeräte. Zu der Tat kam es am Mittwoch zwischen 15.00 und 18.30 Uhr.



Zu der erwähnten ersten, gleichgelagerten Tat kam es wie berichtet in Maria Veen am 14.11.2023 (siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5649776)



Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)



