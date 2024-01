Unfallort: Rhede, B 67; Unfallzeit: 02.01.24, ca. 13.05 Uhr; Am Dienstag hielt eine Autofahrerin gegen 13.05 Uhr in der Nothaltebucht der B 67 zwischen den Anschlussstellen Rhede und Fachhochschule an.

Rhede (ots) - Sie öffnete die Fahrertür, als ein Lkw die Stelle passierte. Der Lkw stieß gegen die Fahrertür, die dabei erheblich beschädigt wurde. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Bocholt ohne anzuhalten fort. Inwiefern er den Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Der Fahrer bzw. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (fr)



