Unfallort: Rhede, Am Hüning; Unfallzeit: 09.12.2023, 21.30 Uhr; Mit einem roten Kleinwagen kollidiert ist ein Unbekannter am Samstagabend in Rhede.

Rhede (ots) - Der Radfahrer fuhr gegen den vorderen linken Kotflügel und hinterließ eine tiefe Delle. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der circa 20 bis 25 Jahre und 1,80 Meter große Unbekannte. Der hochdeutsch Sprechende trug einen hellen Kapuzenpullover. Die Autofahrerin war auf der Straße Am Hüning aus Richtung Südstraße kommend in Richtung Bogenstraße unterwegs und hatte an der Kreuzung Heideweg verkehrsbedingt gehalten, als der Radfahrer entgegenkam und gegen das Auto fuhr. Der Unbekannte sei in einer dreiköpfigen Gruppe unterwegs gewesen, schilderte die Frau. Das Verkehrskommissariat Bocholt bittet Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (db)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell