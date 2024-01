Tatort: Rhede, Dännendiek; Tatzeit: zwischen 31.12.23, 20.00 Uhr, und 01.01.24, 10.30 Uhr; In der Silvesternacht sprengten noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf.

Rhede (ots) - Der Tatort befindet sich am Dännendiek. Am Tatort lagen neben Teilen des Automaten noch einige Schachteln Zigaretten. Was die Täter erbeutet haben, steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)



