Tatort: Rheinberg, Xantener Straße;

Rheinberg/Isselburg (ots) - Tatzeit: 22.12.23, ca. 02.10 Uhr;



Am frühen Freitagmorgen kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in Rheinberg.



Gegen 2.10 Uhr brachen drei Personen in die Tankstelle an der Xantener Straße ein.

Sie entwendeten eine Vielzahl Zigaretten und flüchteten im Anschluss mit einem Auto in unbekannte Richtung.

Die Täter wurden bei der Tatausführung von einer Überwachungsanlage aufgenommen.



Sofort eingeleitete intensive Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst negativ.



Gegen 03.00 Uhr fiel einer Funkstreife der Bocholter Polizeiwache in Isselburg auf der Straße Dekkers Waide ein schwarzer VW Golf Kombi auf, in dem vier Personen saßen. Die Beamten kontrollierten die vier jungen polizeibekannten Männer. Im Kofferraum des Pkws entdeckten die Beamten eine große Menge Zigaretten, die mit einer Plane abgedeckt waren.



Die Beamten nahmen die Männer fest und schnell konnte ein Zusammenhang mit dem Einbruch in Rheinberg hergestellt werden. Der Pkw wurde samt der Tatbeute sichergestellt.



Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei 17-jährige und einen 26-jährigen Bocholter. Die weiteren Ermittlungen führen die Bocholter und die Weselaner Kriminalpolizei gemeinsam.



Wegen ihrer bereits erheblichen kriminellen Vergangenheit werden zwei der jugendlichen Festgenommenen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster dem Haftrichter vorgeführt. (fr)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell