Unfallort: Schöppingen, Hauptstraße; Unfallzeit: 18.12.2023, 16.30 Uhr; Der Fahrer eines dunklen Kleinwagens ist nach einem Verkehrsunfall in Schöppingen weitergefahren, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Schöppingen (ots) - Gegen 16.30 Uhr am Montag prallten der Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs und der des Unbekannten aneinander, begleitet von einem lauten Knall. Zu dem Geschehen kam es auf der Hauptstraße unweit einer Apotheke. Die Polizei bittet Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus aufzunehmen: Tel. (02561) 9260. (db)



