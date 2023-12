Tatort: Schöppingen, Lindenstraße; Tatzeit: zwischen 18.12.2023, 22.45 Uhr, und 19.12.2023, 04.45 Uhr; In Schöppingen haben Unbekannte einen Motorroller gestohlen.

Schöppingen (ots) - Das rot lackierte Fahrzeug vom Typ Honda Basic hatte vor einem Haus an der Lindenstraße gestanden. Dort kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu der Tat. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell