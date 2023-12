Tatort: Stadtlohn, Telgenkamp; Tatzeit: zwischen 02.12.2023, 18.00 Uhr, und 03.12.2023, 12.30 Uhr; Einen grauen Wagen zerkratzt haben Unbekannte am Wochenende in Stadtlohn.

Stadtlohn (ots) - Der Opel stand auf einer Einfahrt am Telgenkamp, als der Lack der Fahrer- sowie der Beifahrerseite mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)



