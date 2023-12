Unfallort: Stadtlohn, K33/K35; Unfallzeit: 13.12.2023, 17.00 Uhr; Einen Kreisverkehr übersehen hat am Mittwochabend eine 91 Jahre alte Autofahrerin in Stadtlohn.

Stadtlohn (ots) - Die Frau aus Gescher war gegen 17.00 Uhr auf der K35 aus Richtung Ahaus in Richtung Gescher unterwegs, als sie über die Mittelinsel des Kreisverkehres K35/K33 fuhr und anschließend nach rechts von der Straße abkam. Mit im Wagen saß eine 77-jährige Frau, ebenfalls aus Gescher. Der Rettungsdienst brachte beide Fahrzeuginsassinnen in ein Krankenhaus, sie hatten sich bei dem Geschehen leicht verletzt. Ein Abschleppunternehmen zog das Fahrzeug aus dem Graben. (db)



