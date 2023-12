Tatort: Stadtlohn, Gartenstraße; Tatzeit: 29.12.2023, 21.05 Uhr; In Stadtlohn haben Unbekannte am Freitag den Inhalt eines Altkleidercontainers in Brand gesteckt.

Stadtlohn (ots) - Dazu kam es gegen 21.05 Uhr an der Gartenstraße. Kräfte der Feuerwehr Stadtlohn bekämpften die Flammen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell