Tatort: Stadtlohn, Blücher Straße; Tatzeit: 22.12.2023, zwischen 07.45 Uhr und 18.30 Uhr; Durch eine Terrassentür in ein Wohnhaus eingebrochen sind Unbekannte am Freitag in Stadtlohn.

Stadtlohn (ots) - Zu dem Geschehen an der Blücher Straße kam es zwischen 07.45 Uhr und 18.30 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten die Einbrecher keine Beute. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)



