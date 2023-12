Brandort: Stadtlohn, Gutenbergstraße; Brandzeit: 02.12.23, ca. 14.40 Uhr Am Samstagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr gegen 14.40 Uhr wegen des Brandes in einer Firmenhalle an der Gutenbergstraße alarmiert.

Stadtlohn (ots) - Bei dem Brand entstand Sachschaden, der zunächst auf 200.000 bis 250.000 Euro geschätzt wird. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten eine leichte Verletzung.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (fr)



